Смерть 11-классника не связана с качеством вакцины (предварительные данные)

Смерть 17-летнего юноши в Краматорске Донецкой области после прививки не связана с качеством вакцины.

Таковы предварительные данные комиссии Министерства охраны здоровья, расследующей этот случай смерти ученика, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

(УНИАН: 12 мая у старшеклассника из Краматорска через три часа после прививки поднялась высокая температура, около 19 часа он был госпитализирован. В 03.00 13-го мая юноша умер в реанимации).

По данным пресс-службы, вакцинацию проводила опытная бригада. Холодовая цепочка (соответствующее хранение и транспортировка вакцины) и технология введения не были нарушены. Все подростки, получившие прививку этой же серии с того же флакона, чувствуют себя нормально, утверждают в Минздраве.

Также Минздрав Украины опровергает информацию отдельных СМИ, что ребенок был вакцинирован индийской вакциной фармацевтической компании Indian Immunological Ltd. Отмеченная вакцина не сертифицирована ВООЗ, не зарегистрирована и не используется на территории Украины. Юноша был привит вакциной компании Serum Institute, отмечают в министерстве.

За более чем 10-летнюю историю этой вакцины (использовано более 34 миллионов доз) не было ни одного подобного случая. Вакцина против кори и краснухи компании Serum Institute, пятой по объемам производства производителя вакцин в мире, сертифицирована ВООЗ. Вакцины этого производителя успешно применяются в более чем 140 странах мира, включая США и страны Европы. В Украине вакцина Serum Institute против краснухи применяется для плановой иммунизации с 2002 года, подчеркивается в сообщении Минздрава.

Между тем Министерство охраны здоровья Украины, согласно постоянной практике, приостановило использование вакцины этой серии в Украине до получения результатов экспертизы.

Результаты экспертизы будут обнародованы сразу по окончании расследования.

Также Минздрав Украины призывает отечественные СМИ и общественность не спекулировать информацией, связанной с этим трагическим случаем, и дождаться официальных результатов расследования.

16 мая 2008 года Минздрав Украины проведет расширенную пресс-конференцию, где проинформирует общественность о результатах расследования и ходе вакцинальной кампании в Украине.

По предварительным данными Минздрава, на сегодня в Украине вакцинированы около 60 тысяч человек. Никаких поствакцинальных реакций и осложнений не обнаружено.