Чем меньше украинцев остается в плену боевиков, тем сложнее их возвращать - СБУ

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

В частности, говоря о недавнем срыве боевиками операции по освобождению украинцев из плена, Тандит отметил, что «чем меньше будет оставаться наших ребят там, среди заложников, тем тяжелее будет их забирать».

По его словам, по операции «было все оговорено». «Заранее оговорили то, что мы выполняем Минские договоренности и отдаем только тех, кого можем законно отдавать. Была подготовлена группа тех, кого готовили к передаче туда», - объяснил советник главы СБУ.

Он добавил, что освобождение должно было пройти по принципу «всех на всех». «Мы готовы были передать 10, нам пообещали отдать 8. И в последний момент, когда уже готовились к выезду на точку, непосредственно наша группа находилась там, на линии соприкосновения, нам сказали «нет, только 5 отдадим», - сказал Тандит и добавил, что боевики в последнее время меняют условия переговоров и не выполняют Минские договоренности.

Кроме того, отвечая на вопрос о разнице в данных по пленным, предоставленных 10 октября главой СБУ Василием Грицаком (153 человека), и данных, о которых сам Тандит сообщил уже 19 октября (148 человек), советник главы СБУ объяснил, что после получения определенной информации статус троих человек был переведен в пропавших без вести, а еще двух - в погибшие.

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Он объяснил, что цифры могут меняться, поскольку обрабатываются разные каналы доставки информации. «Разные ведомства с нами сотрудничают. Еженедельно делается сверка по разным ведомствам», - сказал Тандит.

Кроме того, он добавил, что необходимо подтверждение информации минимум из двух источников о том, что человек является заложником, и «тогда мы можем говорить, что он заложник».

Также отвечая на вопрос о том, что в мае президентом называлась цифра в более 400 заложников, в то время как сейчас речь идет о 148-ми, Тандит отметил, что «цифра эта не статична» и не вся информация об освобождении заложников официально озвучивается.

«У нас часто проходят такие операции, когда мы не презентуем освобождение. Выводятся оттуда люди, а там еще остаются наши граждане, которые нам продолжают помогать», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 13 мая президент Украины Петр Порошенко, находясь в Германии, сделал заявление для СМИ о том, что в плену боевиков находятся 400 украинских заложников, а еще 30 – на территории Российской Федерации.

“К сожалению, мы сегодня вынуждены констатировать, что мы не имеем прекращения огня. Украина каждый день теряет лучших своих сыновей, не может дождаться освобождения из плена заложников. Сегодня более 400 заложников находятся в нечеловеческих условиях, в условиях гуманитарной катастрофы, в плену боевиков. Более 30 украинцев сегодня находятся в застенках Российской Федерации. Мы настаиваем и подчеркиваем, что Минск должен быть выполнен безусловно и наши граждане должны быть в ближайшее время освобождены, включая Надежду Савченко, героя Украины, депутата украинского парламента, члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы», - сказал глава государства.

22 июня пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в плену боевиков на Донбассе находятся 270 гражданских лиц и военнослужащих.

24 июля советник председателя Службы безопасности Украины Тандит сообщил, что в плену содержатся около 200 украинцев. В то же время в этот же день уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что в плену у террористов остаются около 250 украинцев.

5 августа Тандит сообщил, что Служба безопасности Украины в Минске представила список из 183 пленных украинцев.

27 августа пресс-центр Службы безопасности Украины со ссылкой на Тандита сообщил, что в плену остаются 155 украинских военных.

25 сентября уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Геращенко сообщила, что в плену пророссийских боевиков 163 украинца.

10 октября председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что в плену у боевиков находятся 153 человека.

19 октября Тандит сообщил, что в плену у боевиков остаются 148 украинцев.