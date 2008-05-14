Украинская статистика - европейская на две трети
Госкомстат разработал проект Стратегии
Государственный комитет статистики Украины разработал проект Стратегии развития государственной статистики до 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Госкомстата Александр ОСАУЛЕНКО в ходе международной конференции «Стратегия развития государственной статистики на период до 2012 года», которая проходит 14-15 мая в Киеве.
Как сообщил на конференции первый заместитель главы Госкомстата Вадим ПИЩЕЙКО, цель данной Стратегии - создание базиса для стабильного развития системы государственной статистики Украины путем ее комплексного реформирования для более полного удовлетворения информационных потребностей общества в качественной статистической информации.
Кроме того, одна из основных целей - гармонизация статистической информации с международными требованиями и стандартами на уровне, рекомендованном для статистических служб стран-претендентов на членство в Евросоюзе.
Задания Стратегии - улучшение взаимодействия органов госстатистики с пользователями путем повышения уровня доступности и понятности статистических данных и методологии их составления, установление партнерских взаимоотношений с респондентами, а также адаптация нормативно-правовой базы в отрасли статистики к требованиям ЕС.
Как сообщил А.ОСАУЛЕНКО, согласно проведенным исследованиям, отрасль статистики в Украине на две трети соответствует требованиям Европейского Союза, а оставшаяся часть будет реформирована в ближайшие годы.
В конференции принимают участие представители Евростата, Всемирного банка, Европейской ассоциации свободной торговли, а также представители национальных статистических служб Словении, Испании, России. Также в конференции участвуют представители украинских органов власти.