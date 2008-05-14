Украинская статистика - европейская на две трети

Государственный комитет статистики Украины разработал проект Стратегии развития государственной статистики до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Госкомстата Александр ОСАУЛЕНКО в ходе международной конференции «Стратегия развития государственной статистики на период до 2012 года», которая проходит 14-15 мая в Киеве.

Как сообщил на конференции первый заместитель главы Госкомстата Вадим ПИЩЕЙКО, цель данной Стратегии - создание базиса для стабильного развития системы государственной статистики Украины путем ее комплексного реформирования для более полного удовлетворения информационных потребностей общества в качественной статистической информации.

Кроме того, одна из основных целей - гармонизация статистической информации с международными требованиями и стандартами на уровне, рекомендованном для статистических служб стран-претендентов на членство в Евросоюзе.

Задания Стратегии - улучшение взаимодействия органов госстатистики с пользователями путем повышения уровня доступности и понятности статистических данных и методологии их составления, установление партнерских взаимоотношений с респондентами, а также адаптация нормативно-правовой базы в отрасли статистики к требованиям ЕС.

Как сообщил А.ОСАУЛЕНКО, согласно проведенным исследованиям, отрасль статистики в Украине на две трети соответствует требованиям Европейского Союза, а оставшаяся часть будет реформирована в ближайшие годы.

В конференции принимают участие представители Евростата, Всемирного банка, Европейской ассоциации свободной торговли, а также представители национальных статистических служб Словении, Испании, России. Также в конференции участвуют представители украинских органов власти.