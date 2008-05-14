Погода на 15-19 мая

Завтра, 15 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, температура ночью в северных, центральных и восточных областях будет 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, на остальной территории 5-10° тепла; днем 15-20°, на Закарпатье до 24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

16-17 мая сохранится переменная облачность. Кратковременные дожди (ночью местами небольшие), грозы, только в южной части и в восточных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 7-12° тепла, 16 мая на востоке 3-8° тепла, на почве местами заморозки 0-2°; днем 18-23° тепла, на Закарпатье и в южных областях до 25-27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

18-19 мая в Украине без осадков, лишь в западных и северных областях пройдут отдельные небольшие кратковременные дожди с грозами (преимущественно днем). Температура ночью 9-15°, днем 21-27°.

Завтра в Киеве без осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

16-17 мая в столице сохранится переменная облачность. Ночью 16 мая без существенных осадков, 17 мая местами небольшой дождь; днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23°.

18-19 мая ожидаются отдельные небольшие кратковременные дожди с грозами (преимущественно днем). Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.