БЮТ хочет выгнать судей, отменивших продажу ”Полтаваоблэнерго”

Блок Юлии Тимошенко обратится в Высший совет юстиции с требованием отстранить от выполнения своих обязанностей главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области, а также судью этого суда, вынесшего определение об отмене продажи 14 мая на Украинской межбанковской валютной бирже акций "Полтаваолблэнерго".

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины (фракция БЮТ), заместитель председателя специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Валерий ПИСАРЕНКО.

По его информации, аналогичное заявление БЮТ также направит и в Генеральную прокуратуру Украины,

Депутат отметил, что в соответствии с имеющейся у него информацией, при рассмотрении в суде данного дела и вынесении определения имело место нарушение действующего законодательства.

«Впредь мы будем тщательно отслеживать подобные попытки с помощью судов заблокировать проведение приватизации и будем на них адекватно реагировать», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

По его словам, у него есть информация о подготовке аналогичных судебных запретов по другим приватизируемым объектам. «На все подобные попытки мы соответствующим образом прореагируем, одна такая попытка нами уже предупреждена», - сказал депутат.

Он также отметил, что БЮТ может пойти на обнародование перед широкой общественностью фамилий судей, выносящих подобные запреты на приватизацию и тем самым тормозящих проведение социальных выплат. «Разместим фамилию судьи на бигборде, пусть люди знают, из-за кого они не получат свои пенсии и зарплаты», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. Фонд госимущества объявил, что выставит 25% пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 14 мая 2008 года, 26,98% пакет акций ОАО «Львовоблэнерго» на Фондовой бирже «Иннэкс» 15 мая, 25,02% пакет акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» на Фондовой бирже ПФТС 21 мая, 25% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Черниговоблэнерго» на Киевской международной фондовой бирже (КМФБ) 22 мая, 25% пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской международной фондовой бирже (УМФБ) 28 мая, 25,01% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» на Украинской фондовой бирже (УФБ) 29 мая.

6 мая Фонд госимущества под председательством Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО издал приказ об отмене продажи миноритарных пакетов акций шести облэнерго.

Светловодский городской районный суд Кировоградской области своим определением запретил Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) продажу 14 мая миноритарного пакета акций "Полтаваоблэнерго". Определение суда было вручено представителям УМВБ исполнительной службой 13 мая.