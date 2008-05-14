Машина милиции врезалась в ”скорую”, перевозившую пациента

В г. Мелитополь Запорожской области в результате столкновения служебного автомобиля местного райотдела милиции и кареты "Скорой" пострадали три человека.

Как сообщили УНИАН в Запорожском облуправлении ГАИ, авария произошла накануне около 12.30 на перекрестке ул. 30-летия Победы и проспекта 50-летия Победы.

"В 12.30 в г. Мелитополе автомобиль ЗАЗ-1102 ("Таврия" Мелитопольского РОВД) совершил столкновение с двигавшимся со включенными звуковым и световым сигналами автомобилем ГАЗ -2705 ("Скорая" местной райбольницы). В результате ДТП пострадали 3 человека: 34-летний водитель "Таврии" и 35-летний пассажир ЗАЗа, а также пассажирка (фельдшер "Скорой") - женщина 1974 г.р., которые получили черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и другие травмы с которыми и были госпитализированы с места аварии", - сказали в ГАИ.

По данным главврача Мелитопольской ЦРБ Александра СЕМЕНЮТЫ, в момент столкновения машина "Скорой" везла из села Терпенье в райбольницу пациентку, находившуюся в бессознательном состоянии.

"Пациентка в аварии не пострадала, после ДТП ее перегрузили в другую машину "Скорой" и доставили в больницу", - сообщил А.СЕМЕНЮТА.

Причины и виновников ДТП устанавливают дознаватели Госавтоинспекции.