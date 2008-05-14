Ющенко обратился к Тимошенко письменно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание правительства на необходимость урегулирования ряда проблемных вопросов агропромышленного комплекса и, в частности, зернового рынка, а также настаивает на выполнении положений Указа «О некоторых мерах по развитию рынка зерна».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО Президент напомнил, что до сих пор остаются невыполненными отдельные пункты отмеченного Указа, а реализация других пунктов нуждается в безотлагательном ускорении.

В частности, не урегулирован вопрос проведения индексации денежных доходов населения и пересмотра наборов продуктов, товаров и услуг для определения прожиточного минимума. Также нет позитивных сдвигов в улучшении предпринимательской среды и инвестиционного климата в зерновой отрасли, прогнозируемости государственного регулирования аграрных рынков.

«Недостаточное финансирование Аграрного фонда может привести к очередному провалу в формировании государственного продовольственного резерва», - отмечается в письме Президента. - «...Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей недостаточно эффективна, свидетельством чего является уменьшение поголовья скота и производства молока, а также убыточность отрасли животноводства». В частности, по состоянию на 1 апреля в Украине численность поголовья крупного рогатого скота на 10,6% меньше, чем в прошлом году на то же время, а производство молока в январе-марте снизилось на 3,2%. Согласно предварительным данным, заметил Президент, убыточность животноводства в 2007 году составила минус 13,3%, а общая сумма убытков составляет почти 1,4 млрд. грн.

При таких показателях увеличения в бюджете-2008 объемов финансирования программ поддержки сельхозпроизводителей на 500 млн. грн., программы компенсации процентных ставок по кредитам на 333 млн. грн., расходов на компенсацию страховых взносов на 150 млн. грн. «является недостаточным для преодоления негативных тенденций и стагнационных процессов в отечественном сельском хозяйстве», констатировал глава государства в письме к руководителю правительства.

В.ЮЩЕНКО также отметил неудовлетворительный уровень выделения в первом квартале 2008 года бюджетных средств на программы развития АПК, в частности удешевление кредитов, страхование, развитие коммунального хозяйства на селе, компенсацию стоимости сельхозтехники и поддержку ее производства и тому подобное.

«Просчеты в государственной аграрной политике, недостаточный уровень защиты отечественных производителей от недобросовестной конкуренции в значительной степени привели к росту потребительских цен», - констатировал Президент.

По его убеждению, усиление административного вмешательства в рыночные процессы, которое в настоящее время использует правительство, не может урегулировать проблему роста цен, поскольку непременно приведет к снижению конкуренции и усилению монопольных проявлений на региональных рынках.

В то же время глава государства выразил уверенность, что одним из основных способов преодоления инфляции является существенное увеличение предложения сельхозпродукции на внутреннем рынке.

Учитывая также необходимость повышения конкурентоспособности отечественных аграрных предприятий всех форм собственности, недопущения ухудшения условий хозяйствования в АПК после вступления Украины во Всемирную торговую организацию и углубление интеграции в Европейское сообщество, Президент ожидает от правительства «безотлагательных мер для урегулирования поднятых вопросов» и выполнения положений Указа «О некоторых мерах по развитию рынка зерна». Информация о реализованных шагах должна быть предоставлена главе государства до 1 сентября.