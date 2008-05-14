Приватбанк дает 50 тысяч за преступника, стрелявшего в кассира

13 мая в Черновцах около полудня было совершено разбойное нападение на отделение "ПриватБанка", сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, в модуль ворвался неизвестный, вооруженный пистолетом, и потребовал у кассира деньги.

Действуя в рамках служебных инструкций, сотрудница банка нажатием тревожной кнопки вызвала милицию. Преступник, не успев взять деньги, выстрелил в кассира и скрылся с места происшествия. Потерпевшая доставлена в больницу и прооперирована.

Приметы преступника: 20-22 года, рост 170-175 см, нормального телосложения, был одет в темно-синюю джинсовую куртку со светлыми вставками, футболку черного цвета, волосы черные, коротко стриженные, зачесанные назад, на голове светлая кепка, брюки светло-бежевые с накладными карманами, лицо двух-трехдневной небритости.

"ПриватБанк" определил вознаграждение в размере 50 тыс. грн. за установление личности преступника и его задержание. Также банк окажет милиции всестороннее содействие скорейшему раскрытию преступления.