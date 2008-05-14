Пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста и бросил тело в колодец

В Киевской области пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста и бросил его тело в колодец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По данным правоохранительных органов, трагедия произошла вечером 11 мая в Тетиевском районе на обочине автодороги вблизи перекрестка автодорог Володарка-Тетиев-Скибенцы. О ней проинформировал юноша, ехавший на велосипеде вместе с погибшим. От мощного удара автомобиля его отбросило далеко на обочину, и именно это обстоятельство спасло юноше жизнь, отметили в ГАИ.

Следственно-оперативная группа местного райотдела милиции, прибывшая для осмотра места события, обнаружила на проезжей части автодороги, напротив того места, где односельчане нашли раненного юношу, обломки бампера, оторванный знак автомобиля "ВАЗ" и другие вещественные доказательства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий работники Госавтоинспекции обнаружили поврежденный автомобиль "ВАЗ-2104", принадлежащий, как выяснилось, частной фирме. В тот трагический вечер за рулем автомобиля был водитель, 1962 года рождения. Он сознался следователям, что вечером 11 мая возле перекрестка автодорог совершил наезд на велосипедиста. Когда же понял, что натворил, то решил скрыть следы преступления. Он загрузил в багажник тело погибшего мужчины (им был житель Кашперовки, 1956 г.р.), отвез его в с. Скибенцы и бросил в старый колодец.

Против задержанного водителя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.