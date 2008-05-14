В Запорожье около 3 км дороги залито соляной кислотой
09:35, 14 мая 2008Общество
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Авария произошла во время транспортировки
В Запорожье во время перевозки с завода "Кремнийполимер" грузовым автомобилем пластиковых емкостей с 30% раствором соляной кислоты произошла утечка 980 кг раствора на дорогу промышленной зоны.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, длина разлива составляет около 3 км, а ширина - 1,5 м. Автомобиль вернулся на предприятие для разгрузки и нейтрализации раствора.
Жилых и административных зданий вблизи места разлива не было.
Для ликвидации разлива были задействованы подразделения МЧС, коммунальные службы, СЭС, прокуратура и милиция.
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