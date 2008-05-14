В Запорожье около 3 км дороги залито соляной кислотой

В Запорожье во время перевозки с завода "Кремнийполимер" грузовым автомобилем пластиковых емкостей с 30% раствором соляной кислоты произошла утечка 980 кг раствора на дорогу промышленной зоны.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, длина разлива составляет около 3 км, а ширина - 1,5 м. Автомобиль вернулся на предприятие для разгрузки и нейтрализации раствора.

Жилых и административных зданий вблизи места разлива не было.

Для ликвидации разлива были задействованы подразделения МЧС, коммунальные службы, СЭС, прокуратура и милиция.