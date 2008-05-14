Банкиры пугают: ВТО угрожает экономической независимости Украины

Уже в эту пятницу, как ожидается, Украина официально станет членом Всемирной торговой организации. Председатель Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко в интервью «Немецкой волне» поделился своей обеспокоенностью на этот счет.

Вступление Украины в ВТО может повлечь переход под иностранный контроль украинской финансовой инфраструктуры и утрату государством экономической независимости, отмечает Александр Сугоняко. Он говорит, что иностранные компании, покупая украинские банки, отдают преимущество кредитованию потребления. На фоне правительственной политики по повышению зарплаты и социальной помощи населению, это приводит к инфляции, увеличению импорта и фактически поддерживает заграничные экономики. Однако, как отметил Сугоняко, инфляция не составляет никакой проблемы для крупных предпринимателей, интересы которых представлены в парламентских партиях, в правительстве и в президентской команде. Эксперт считает, что в связи со вступлением Украины в ВТО перед украинской властью сегодня стоит вопрос, как сделать выгодным для иностранных банков кредитование не населения, а национальной экономики. Если власть не будет в состоянии дать ответ на этот вопрос, малому и среднему бизнесу придется самим идти в политику, отметил Сугоняко.