Спекулянты прекратили вкладываться в евро

Спекулятивно настроенные инвесторы в США впервые с декабря 2005 года поставили на то, что доллар будет дорожать по отношению к евро. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на данные Chicago Mercantile Exchange и Commodity Futures Trading Commission за неделю, которая завершилась 29 апреля.

Таким образом трейдеры отреагировали на слухи о том, что европейская валюта в апреле достигла своего максимума и больше не будет повышаться по отношению к доллару. В прошедшем месяце евро достиг рекордной отметки в 1,6 доллара, но уже в начале мая опустился ниже 1,55 доллара.

Европейская валюта продолжает дешеветь, даже несмотря на то, что власти Европейского Центробанка утверждают о высоких инфляционных рисках в регионе. Это означает, что базовая ставка ЕЦБ в ближайшее время, скорее всего, не будет понижена. В США ставка, наоборот, снижается, что создает дополнительное давление на курс доллара.

В начале 2008 года считалось, что из-за ослабления американской валюты выросли цены на продукты питания и на сырье, в том числе и нефть. Однако после укрепления доллара по отношению к евро нефть не только подешевела, но и продолжила устанавливать новые исторические максимумы цен.

Лента.ру