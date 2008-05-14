Можно ли быстро снять ”заморозку” после визита к зубному?

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выдало лицензию на распространение в США препарата для быстрого снятия местной анестезии после визита к стоматологу. Согласно результатом клинических испытаний, лекарство сокращает время восстановления чувствительности языка, губ и десен приблизительно наполовину – до 75-85 минут.

Разработчик препарата под названием OraVerse - небольшая компания Novalar Pharmaceuticals, зарегистрированная в Сан-Диего. Стоимость одной инъекции лекарства составит приблизительно 12,5 долларов, и, учитывая количество обращений к стоматологам в США, оно может принести своим создателям сотни миллионов долларов в год.

OraVerse является модификацией хорошо известного средства для снятия гипертонических кризов фентоламина метансульфоната. Принцип действия лекарства достаточно прост: оно способствует расширению просвета кровеносных сосудов и усилению кровотока в тканях, что приводит к быстрому выведению обезболивающего из области инъекции. Препарат не рекомендуется применять при таких процедурах как чистка корневого канала или удаление коренного зуба.

По мнению разработчиков, наибольшую пользу OraVerse может принести детям. Дело в том, что при потере чувствительности после анестезии маленькие пациенты могут нанести себе достаточно серьезную травму, прикусив язык, губу или щеку. Впрочем, пока OraVerse разрешается использовать только при лечении взрослых и детей не младше шести лет.

Медпортал