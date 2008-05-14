Рудольф Джулиани приехал предложить реформы для Киева

Кандидат на должность Киевcкого городского председателя Виталий КЛИЧКО заявляет, что экс-мэр Нью-Йорка Рудольф ДЖУЛИАНИ приехал не агитировать за него, а предложить реформы для украинской столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИЧКО заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Р.ДЖУЛИАНИ приехал по моему приглашению предложить ряд реформ, которые необходимы Киеву… Он не призывает голосовать за Виталия КЛИЧКО, он предлагает реформы», - сказал кандидат в мэры.

В свою очередь, отвечая на вопрос о готовности в случае победы В.КЛИЧКО на выборах содействовать притоку инвестиций в Киев, Р.ДЖУЛИАНИ сказал: «Кто бы ни выиграл, или господин КЛИЧКО, или другой кандидат, необходимо заниматься продвижением инвестиций в Киев».

По мнению экс-мэра Нью-Йорка, единственной помехой на пути к привлечению инвестиций может стать коррупция.

Справка УНИАН. Мэр Нью-Йорка с 1994 по 2001 г. Р.ДЖУЛИАНИ согласился стать советником кандидата в мэры Киева В.КЛИЧКО. Ожидается, что Р.ДЖУЛИАНИ и его команда помогут В.КЛИЧКО инновационными технологиями решить дорожно-транспортные проблемы, обновить инженерные коммуникации, улучшить системы управления городом.

13 мая Р.ДЖУЛИАНИ приехал в Киев по приглашению В.КЛИЧКО.