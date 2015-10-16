Россия не спешит выделять средства на пенсии для жителей оккупированных районов Луганщины - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В селе Артемово Донецкой области военнослужащие Гражданско-военного сотрудничества вместе с волонтерами изучали социально-бытовые проблемы местного населения. В первую очередь помощь в строительных материалах будет предоставляться тем, чье жилье наиболее пострадало от обстрелов. Шифер, окна и другие бытовые материалы, а также продовольственные наборы, денежную материальную помощь на закупку медицинских препаратов предоставит один из австрийских фондов», - говорится в сообщении.

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В то же время, как отмечают в штабе АТО, на территории временно оккупированных районов Луганской области фиксируется ухудшение социально-экономической ситуации, которое вызвано затягиванием выделения средств на пенсионное обеспечение населения. В частности, по состоянию на 13.10.2015 финансирование пенсий за октябрь в оккупированных районах еще не начато в связи с непоступлением средств из России.