Теплее всего украинцы относятся к Польше, наиболее прохладно к России - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Так 15% опрошенных украинцев оценили свое отношение к Польше как очень теплое, еще 43% - как теплое. А 36% респондентов выразили нейтральное отношение к этой стране. Также 12% украинцев выразили очень теплое отношение к Беларуси, а 45% - теплое. Еще 37% нейтрально относятся к этому соседнему государству. В тройку лидеров по симпатиям украинцев также вошел Евросоюз. В частности, 11% респондентов очень тепло относятся к ЕС, еще 40% ответили, что имеют теплое отношение к ЕС, 35% - нейтральное, 10% - холодное.

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К Грузии и Литве украинцы относятся одинаково - по 11% респондентов высказали очень теплое отношение к этим странам, еще по 37% - теплое.

Также в рейтинге симпатий украинцев среди государств вошла Канада - 8% респондентов высказали очень теплое отношение, еще 36% - теплое.

Кроме этого, свои симпатии граждане Украины выразили таким странам как: Германия, США, Молдова, Словакия, Венгрия и Румыния.

Предсказуемо хуже всего украинцы относятся к России. Среди опрошенных нашлось только 2%, которые очень тепло относятся к РФ, еще 15% опрошенных тепло отнеслись к этой стране. 26% респондентов сказали, что они холодно относятся к России, а 35% - очень холодно.

Опрос проводилося по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с 7 по 21 сентября этого года. Всего было опрошено 1200 жителей Украины возрастом 18 лет и старше. Допустимая погрешность не превышает 2,8%.