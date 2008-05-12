Семенюк напоминает, что Одесский припортовый завод не продается

Конкурс по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» отменен и заявки на участие в нем не принимаются. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

Таким образом пресс-служба ФГИУ прокомментировала информацию СМИ, о том, что заявки на участие в конкурсе по приватизации ОПЗ подали 4 претендента.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО предостерегла потенциальных инвесторов от участия в возобновленном конкурсе по Одесскому припортовому заводу. «В такой ситуации приход инвесторов на предприятие является небезопасным, поскольку решение будет оспорено в судебном порядке», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Справка УНИАН. 15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 апреля представленный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО коллективу ФГИУ как и.о. председателя Фонда А.ПОРТНОВ сообщил, что Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке приказов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода. После чего А.ПОРТНОВ заявил о том, что подписал приказ о возобновлении конкурса по продаже ОПЗ.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.