Минобразования предупредило ректоров вузов о персональной ответственности

19:41, 25 июля 2006
Общество
485

За превышение лицензированных объемов

Министерство образования и науки Украины предупредило ректоров высших учебных заведений о персональной ответственности за превышение лицензированных объемов предоставления просветительских услуг.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте министерства.

“Министерство предупредило руководителей высших учебных заведений о персональной ответственности за нарушение норм действующего законодательства и о том, что не будет выдавать документы об образовании сверх установленного лицензированного объема (количество студентов на каждом курсе обучения – УНИАН), за исключением случаев, которые определены нормативно-правовыми актами”, - отмечается в сообщении пресс-службы Минобразования.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter