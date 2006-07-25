Минобразования предупредило ректоров вузов о персональной ответственности

Министерство образования и науки Украины предупредило ректоров высших учебных заведений о персональной ответственности за превышение лицензированных объемов предоставления просветительских услуг.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте министерства.

“Министерство предупредило руководителей высших учебных заведений о персональной ответственности за нарушение норм действующего законодательства и о том, что не будет выдавать документы об образовании сверх установленного лицензированного объема (количество студентов на каждом курсе обучения – УНИАН), за исключением случаев, которые определены нормативно-правовыми актами”, - отмечается в сообщении пресс-службы Минобразования.