Сегодня православные празднуют Третью Пречистую - Покров Богородицы

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), в этот день православные просят о заступничестве и ходатайстве перед Богом Пресвятой Девы Марии. Хотя этот праздник и не входит в число главных двенадцати праздников Православной Церкви, но очень почитается в Украине со времен Крещения Руси.

"В истории установления этого праздника - видение святого Андрея Юродивого во время осады Константинополя в начале X века. Во Влахернском храме, где хранился омофор - покров Богородицы, молились о спасении от врагов жители города. В это время блаженный Андрей Юродивый со своим учеником увидели в видении, как из алтаря вышла в окружении святых Богородица и свой омофор простерла над теми, кто молился - будто покрыла их. Это был признак того, что Божья Матерь покрывает молитвами и своей милостью всех, кто обращается с молитвой к ее Сыну - Господу нашему Иисусу Христу. Весть о чуде разнеслась по городу. Враги отступили и город был спасен. С того времени покров-омофор стал символом покровительства Пречистой", - отмечает отец Виктор.

По его словам, особое почитание Покрова Богородицы начинается с XII века, при князе Андрее Боголюбском, который построил Покровскую церковь на реке Нерль. На территории Украины самая древняя церковь, посвященная празднику Покрова - Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области, возведенная в 1467 году как крепость.

"Праздник Покрова для казачества считался престольным - главным. Запорожцы построили на Сечи церковь в честь Покрова с иконой Покрова. На иконе над Богородицей была надпись: «Избавлю и покрою люди моя...», а от запорожцев, под иконой была протянутая лента вверх к Божией Матери с надписью: «Молим, покрой нас честным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла». Казаки стояли на защите веры православной, были постоянно в опасности, возлагали всю свою надежду на Бога, и молились Богородице, чтобы она защищала их от внезапной смерти", - рассказал монах.

"Казаки настолько верили в силу Заступничества Богоматери и настолько искренне и торжественно отмечали праздник Покрова, что на протяжении веков в Украине он получил второе название - Казацкая Покрова. История нашего народа помнит много чудесных случаев помощи Божией Матери во время нападения врагов на нашу землю", - напомнил отец Виктор

Также он рассказал о том, что в народе считается, что праздник Покрова ознаменовывает засыпание природы и укрывание земли на зиму. «Пришла Покрова - на дереве голо». «Покрова накрывает траву листьями, землю снегом, воду - льдом, а девушек - брачным венцом».

В Западной Украине к празднику окончательно возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнее путешествие чумаки. Поэтому и говорили: «Пришла Покрова - сиди, чумак, дома».

Также, этот праздник был днем милосердия. Готовясь к зимним холодам, наши предки обязательно помогали бедным родственникам и соседям. Обычно накануне торжеств мужчины ходили по дворам и чинили крыши домов, где жили одинокие старики, вдовы и сироты - «чтобы счастье их долю от беды накрыло». Женщины одевали сирот. Наши предки верили, что того, кто на Покров оденет сироту, не оставит Божия Мать и его дети и внуки "в рубашке", счастливыми родятся.