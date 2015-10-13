ЦИК сформировала новую территориальную комиссию Мариуполя

Сформирован новый состав Мариупольской городской избирательной комиссии Донецкой области. В него вошли 18 человек.

Об этом идет речь в постановлении ЦИК №424, передает 0629.com.ua.

Комиссию сформировали согласно поданным представлениям организаций политических партий, фракций, объявленных на первой очередной сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва (ПАРТИИ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО" СОЛИДАРНОСТЬ ", политической партии" Всеукраинское объединение "Батькивщина", Политической партии "НАРОДНЫЙ ФРОНТ", Политической Партии "Оппозиционный блок", политической партии "Объединение" Самопомощь ", Радикальной партии Олега Ляшко).

Читайте такжеАброськин заверил, предпосылок к срыву выборов на Донетчине нет

Кроме того, в нее войдут по шесть представителей местных организаций политических партий.

Кандидатуры в состав указанной комиссии включались по результатам жеребьевки, проведенной Центральной избирательной комиссией 12 октября 2015.

Теперь вновь созданной комиссии нужно проинформировать граждан о своем составе.

Напомним, прежняя комиссия была расформирована 9 октября решением ЦИК после того, как своим решением Мариупольская ТИК изменила руководящий состав районных комиссий. Центральная комиссия постановила, что данное решение комиссия приняла при отсутствии предусмотренных законодательством о местных выборах оснований.

К слову, в комиссию вошли Сергей Одарченко, являющейся правой рукой Юрия Тернавского, также экс-глава мариупольской ТИК Игорь Гамбург.