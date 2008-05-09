В Польше под патронатом посольства Украины состоялся театральный фестиваль

В городе Новица (Малопольское воеводство Республики Польша) под патронатом Посла Украины Александра МОЦЫКА и при содействии культурно-информационного центра Посольства Украины в РП состоялся театральный фестиваль «Первые театральные встречи - Инновица 2008».

Как передает корреспондент УНИАН, на фестивале жители и госте Новицы имели возможность ознакомиться с творчеством известного львовского театра «Воскресенье», который разработал собственную неповторимую сценическую формулу, соединяющую традиционное актерство и новаторские пластичные формы. Украинский театральный коллектив под руководством Ярослава ФЕДОРИШИНА показал представление «Хиоб» по сценарию Кароля Войтылы, который позже стал Папой Римским Иоанном Павлом ІІ. Для реализации спектакля греко-католический ксендз Ян ПИПКА предоставил помещение деревянной церкви Св. Парасковии ХІХ ст. Больше 200 зрителей, присутствующих на спектакле, были свидетелями обычной истории о борьбе добра с злом в необычном выполнении, где совмещалась новаторская постановка и авангардные сценические эффекты.

Вторым украинским участником театральных встреч был Львовский театр кукол, который выступил со спектаклем «Соломенный бычок». Упомянутый театр является известным украинским театральным коллективом, который был участником многих украинских и международных фестивалей.

Театры из Украины были тепло приняты польским зрителем, получили благосклонные отзывы прессы и были приглашены организаторами для участия в следующих культурных проектах.

Организаторами фестиваля выступили неправительственная организация «Общество друзей Новицы» и Братство греко-католической молодежи «Саперта».