Новый роман Маркеса: правда или мистификация?
Писатель уже хотел поставить точку
Габриель Гарсиа Маркес, автор "Ста лет одиночества", колумбийский лауреат Нобелевской премии по литературе, несколько лет назад заявивший об окончании литературной карьеры, вносит последние исправления в новый роман. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на Дарио Арисменди, журналиста и друга Маркеса.
У 250-страничного романа пока нет названия, не известна и дата его публикации. По словам Арисменди, Маркес правит пятый вариант текста.
Последний роман Маркеса - "Memoria de mis putas tristes" ("Вспоминая моих грустных шлюх") - был опубликован в 2004 году. В 2006-м писатель в интервью испанскому изданию La Vanguardia сказал, что больше писать не собирается, в частности, читатели не увидят второй том его мемуаров (первый вышел в 2001-м).