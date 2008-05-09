Новый роман Маркеса: правда или мистификация?

Габриель Гарсиа Маркес, автор "Ста лет одиночества", колумбийский лауреат Нобелевской премии по литературе, несколько лет назад заявивший об окончании литературной карьеры, вносит последние исправления в новый роман. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на Дарио Арисменди, журналиста и друга Маркеса.

У 250-страничного романа пока нет названия, не известна и дата его публикации. По словам Арисменди, Маркес правит пятый вариант текста.

Последний роман Маркеса - "Memoria de mis putas tristes" ("Вспоминая моих грустных шлюх") - был опубликован в 2004 году. В 2006-м писатель в интервью испанскому изданию La Vanguardia сказал, что больше писать не собирается, в частности, читатели не увидят второй том его мемуаров (первый вышел в 2001-м).

Лента.ру