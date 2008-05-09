Ющенко: Украина выполнит обязательства перед ВТО

Украина должным образом выполнит все обязательства, предусмотренные Протоколом о вступлении во Всемирную торговую организацию. Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре с Генеральным директором ВТО Паскалем ЛАМИ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня утром В.ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Генеральным директором ВТО.

В беседе с Президентом Украины П.ЛАМИ поздравил Украину с завершением всей необходимой работы для вступления во Всемирную торговую организацию, полноправным членом которой наше государство станет 16 мая 2008 года.

Президент поблагодарил П.ЛАМИ за поддержку усилий Украины на пути к ВТО. Он заверил его, что Украина должным образом выполнит все обязательства, предусмотренные Протоколом о вступлении во Всемирную торговую организацию.