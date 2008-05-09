В Северном море нашли новые запасы газа

Норвежская энергетическая компания StatoilHydro заявила об обнаружении новых запасов газа в Северном море. Общие объемы природного газа на месторождении под названием Alve составляют от трех до пяти миллиардов кубометров, сообщается в материалах StatoilHydro. Кроме того, на месторождении есть и немного нефти.

Запасы располагаются в 16 километрах от другого месторождения Norne, которое уже разрабатывается. StatoilHydro владеет 85 процентами компании, владеющей лицензией на разработку этого участка недр. Оставшиеся 15 процентов принадлежат датской DONG.

Норвегия считается одним из основных поставщиков газа в Западную Европу, однако месторождения Северного моря постепенно истощаются, из-за чего StatoilHydro вынуждена больше средств вкладывать в геологоразведку.

В середине сентября 2007 года StatoilHydro объявила о начале добычи газа на месторождении Ormen Lange, которое является одним из крупнейших в Норвегии и располагается на континентальном шельфе страны. Предполагается, что разработка Ormen Lange позволит Норвегии к 2010 году обойти Канаду в списке крупнейших экспортеров газа в мире и занять второе место после России.

Лента.ру