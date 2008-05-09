МЧС приводит подробности сегодняшнего взрыва в Киеве

Двое из пострадавших во время взрыва бытового газа в открытом киоске по продаже курей-гриль в Святошинском районе Киева находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших – 10-летняя девочка. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в городе Киеве.

В ГУ МЧС привели подробности этого чрезвычайного события.

Сегодня в 14.02 в дежурную часть Главного управления МЧС Украины в городе Киеве поступило тревожное сообщение – на проспекте Победы 100-а, у выхода из станции метро «Святошин», горит киоск. Мгновенно к месту приключения прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огнем был охвачен киоск по продаже шаурмы и курей-гриль. Огонь быстро распространялся на рядом расположенные торговые павильоны. Учитывая сложную обстановку, пожары были присвоены повышенный ранг – «Пожар 1 Бис».

Как выяснилось, женщина в киоске делала покупки, когда из одного из газовых баллонов начал вытекать газ. Произошел хлопок и возник пожар. Ударной волной второй баллон, который стоял рядом и также загорелся, отбросило на несколько метров, от него начали гореть другие павильоны. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Получили ожоги женщина, которая покупала товар, двое продавцов, которые находились в киоске. Пострадали также двое женщин, которые торговали семенами рядом, продавцы соседних павильонов и простые прохожие. В целом – 11 людей получили травмы и ожоги и попали в больницу. Пятеро из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, двое в критическом. Среди пострадавших – 10-летняя девочка.

Пожарным распространение огня удалось остановить в 14.23. Полностью ликвидировали пожар в 14.45. В ликвидации пожара принимал участие личный состав из 6 пожарно-спасательных частей Киева с привлечением 9 единиц основной и специальной техники.

В результате пожара, огнем были повреждены киоск по продаже курей-гриль, салон игровых автоматов, торговую палатку по продаже одежды, а также магазин по продаже мобильных телефонов, киоски обмена валют и продажи табачных изделий.

Все обстоятельства случая и окончательные причины теперь выясняются. Однако, одно уже бесспорно – пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУМЧС.

В связи с этими событиями Главным управлением МЧС Украины в городе Киеве будут проведены внеплановые рейдовые проверки торговых мест, где используется газовое оборудование, на предмет соблюдения там правил пожарной и техногенной безопасности. Результаты проверок будут обнародованы через средства массовой информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, 10 мая в 10.30 первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС совместно со специалистами МЧС проведет рейд - проверку работы киосков, в которых используют газовое оборудование.

Цель рейда – прекратить деятельность киосков, где нарушаются правила техники безопасности.

Выезд журналистов от центрального входа КГГА в 09.40.

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