У Черновецкого ополчились на ”вездесущих продавцов шаурмы”

Киевская власть проведет рейд – проверку всех малых архитектурных форм (МАФов), где установлены газовые устройства. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Денис БАСС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, проверка будет проведена в связи с инцидентом, случившемся сегодня в Святошинском районе столицы, где в киоске по продаже курей-гриль в результате несоблюдения техники безопасности при использовании газового оборудования произошел пожар, 11 лиц пострадали.

«Мелкая прибыль вездесущих продавцов шаурмы не может стоять выше здоровья и безопасности киевлян. Потому уже завтра мы проведем рейд и закроем все киоски, где нарушаются правила техники безопасности», - сказал Д.БАСС. По его словам, столичная власть положит конец преступной практике районных чиновников, которые выдают направо и налево разрешения на установление МАФов и не слишком проникаются, нужен ли рядом со станцией метро такой взрывоопасный киоск.

«Инцидент в Святошинском районе еще раз засвидетельствовал – городская власть должна иметь больше полномочий для влияния на районные администрации, чтобы в районах не допускали подобного разгильдяйства», - отметил Д.БАСС.