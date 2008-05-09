Тернопольский бродяга украл тысячу долларов... случайно

На Тернопольщине задержали бродягу, который случайно похитил тысячу долларов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественный связей Управления МВД в Тернопольской области, 38-летний житель села Байковцы Тернопольского района, который нигде не работает, нередко похищал из чужих помещений продукты. Однако задержали бродягу после того, как в милицию обратился мужчина с жалобой, что у него украли мешок сахара, в котором он спрятал 1 тысячу долларов. Мол, его уже не раз обворовывали, поэтому полученные от сестры из-за границы деньги спрятал в мешке.

Задержанный бродяга утверждает, что мешок сахара сразу продал и тысячи долларов не видел.

Вместе с тем, против вора возбудили два уголовных дела по одной статье – нарушение неприкосновенности жилья. Уже доказано, что он недавно забрался в летнюю кухню односельчанки, где опорожнил холодильник: часть продуктов съел, остальные хотел украсть, однако не успел, потому что домой пришли хозяева. Кроме того, ночью он обворовал сельсовет, однако ничего ценного, кроме банки кофе и коробки конфет, там не нашел. Стражи порядка нашли у задержанного пустую коробку из-под конфет, факта кражи он не отрицал.