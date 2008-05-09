В киевском кафе взорвался газ: ранены 12 человек

В 14.02 в Святошинском районе Киева на проспекте Победы, 100-А в кафе из легкоскладывающихся конструкций, которое специализировалось на приготовлении кур-гриль, произошел взрыв бытового газа с дальнейшим возгоранием.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС полковник Игорь КРОЛЬ, вследствие взрыва получили травмы различных степеней тяжести ориентировочно 12 посетителей кафе и прохожих.

Все пострадавшие госпитализированы. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

На место взрыва оперативно прибыли 7 пожарно-спасательных отделений МЧС. В 14.45 пожар был ликвидирован. Для оказания медицинской помощи пострадавшим и охраны общественного порядка были привлечены 10 бригад скорой медицинской помощи и работники милиции.

На месте взрыва продолжает работать опергруппа главного горуправления МЧС.