В Житомире в День Победы прошел 15-тысячный митинг

В Житомире в митинге-реквиеме к 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне возле Монумента славы приняли участие около 15 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители областной и городской власти утром возложили цветы к памятнику жертвам фашистских концлагерей и памятнику, установленному на братской могиле воинов на хуторе Довжик Житомирского района, а также к памятному знаку "Жертвам фашизма".

Кроме того, около двух тысяч житомирян прошли торжественным маршем по главной улице города к памятнику освободителям Житомира на площади Победы.

На митинге возле Монумента славы выступили председатель Житомирской ОДА Юрий ЗАБЕЛА, Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО, председатель Житомирского облсовета Виталий ФРАНЦУЗ, руководители ветеранских организаций области.

Как отметил в своем выступлении Ю.ЗАБЕЛА, "только в Житомирской области почти в четырех тысячах могил похоронены 620 тыс. воинов и 40 тысяч имен погибших занесены на мемориальные плиты и обелиски". Он также заверил ветеранов региона, что власть будет заботиться о них и призвал общественность Житомирской области склонить головы перед памятью павших на войне.

По случаю Дня Победы радио-такси 083 организовало бесплатную перевозку ветеранов войны. Также уже второй день житомирские ветераны имеют возможность бесплатно звонить по телефону в города Украины и СНГ.