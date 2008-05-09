МВД: “обиженный” водитель поджег сам себя в феодосийском ГАИ

Пожар в Феодосийском отделе ГАИ совершил “обиженный” водитель.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, 8 мая в 19.10 в городе Феодосии Автономной Республики Крым в помещение отделения ГАИ по обслуживанию административной территории города Феодосии вошел неизвестный, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на втором этаже здания начал обливать стены легковоспламеняющейся жидкостью. При появлении в коридоре начальника указанного отдела неизвестный облил себя и его указанной жидкостью и поджег.

Принятыми мерами возгорание было ликвидировано через сорок минут. После тушения пожара в коридоре был найден обгоревший труп правонарушителя. Им оказался местный житель, 1975 г.р., безработный.

Как сообщает ДСО, предварительно установлено, что 8 мая в 2.30 работниками ГАИ в отношении упомянутого гражданина был составлен административный протокол согласно ч.1 ст.130 КУпаП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии опьянения), а его автомашина ВАЗ поставлена на штрафплощадку.

Вследствие пожара и во время эвакуации со второго этажа указанного здания получили ожоги тела, отравления угарным газом и телесные повреждения начальник отдела ГАИ и еще семь работников этого подразделения. Три работника ГАИ госпитализированы. Огнем повреждены около 100 кв. метров данного помещения.