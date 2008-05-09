В Донецке для ветеранов накрыли праздничный стол на 1200 человек

Сегодня в Донецке для ветеранов II Мировой войны во Дворце спорта "Дружба" накрыли праздничный стол на 1200 человек. Там же состоится праздничный концерт для освободителей.

Кроме того, по словам Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, чествование ветеранов проходит сегодня во всех районах города.

К подножью памятников войны возложены корзины с цветами: к мемориалам - "Жертвам фашизма", "Твоим освободителям, Донбасс", к бюстам легендарных героев, освобождавших Донбасс - Ф.Толбухина, К.Гурова, Ф.Гринкевича.

Также в парке им. Ленинского комсомола возложены цветы к закладному камню памятника партизанам-подпольщикам и памятнику воинам-интернационалистам.