В Симферополе около 10 тысяч человек празднуют День победы

По разным оценкам, от 7 до 10 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в Симферополе по случаю 63-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, участники праздничных мероприятий возложили цветы и венки к мемориалу «Танк Т-34» в Сквере Победы, после чего колонны направились по одной из центральных улиц города в парк им. Гагарина, к Могиле Неизвестного солдата. Праздничное шествие открывал бронетранспортер, затем ехали УАЗы со Знаменем Победы, Флагом Украины и флагом Крыма, шел оркестр МВД, руководство Крыма, ветераны Великой Отечественной войны, афганцы, дети войны, а также представители общественно-политических сил – Компартии, Партии регионов, Русской общины Крыма, Блока Витренко «Народная оппозиция», Соцпартии, Фронта Сергея Шувайникова. Люди шли под красными знаменами и флагами своих политсил, одним из главных транспарантов шествия был «Слава советскому народу – победителю».

Жители Симферополя, стоявшие на тротуарах, приветствовали ветеранов криками «Ура!», «Слава победителям!», дети дарили воинам-победителям сирень и тюльпаны.

В Гагаринском парке митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь провел панихиду по воинам, павшим в годы войны 1941-1945 годов, затем играл оркестр ВМС Украины, прошло массовое возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Сейчас в парке - народные гуляния, ветеранам раздают солдатскую кашу.

Помимо этого, в Симферополе проходят другие праздничные мероприятия - благотворительная акция «Звонок фронтовому другу», организована развлекательная и концертная программа.

Вечером, по данным симферопольских властей, в центре Симферополя пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы.