К концу года в Славянске откроют новый детский сад (фото)
20:19, 09 октября 2015Общество
189
Представители власти Славянска посетили детский сад №26 по улице Урицкого.
К концу года в Славянске откроют новый детский сад / 6262.com.ua
Как сообщает 6262.com.ua, сейчас на территории садика кипят ремонтные работы.
Читайте такжеВ Славянске переселенцы ремонтируют спортивные объекты города
К концу года в Славянске откроют новый детский сад / 6262.com.ua
Отмечается, что, как обещают подрядчики, объект будет полностью готов уже к Новому году.
К концу года в Славянске откроют новый детский сад / 6262.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter