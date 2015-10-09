К концу года в Славянске откроют новый детский сад (фото)

20:19, 09 октября 2015
Общество
189

Представители власти Славянска посетили детский сад №26 по улице Урицкого.

6262.com.ua

Как сообщает 6262.com.ua, сейчас на территории садика кипят ремонтные работы.

Читайте такжеВ Славянске переселенцы ремонтируют спортивные объекты города

6262.com.ua

Отмечается, что, как обещают подрядчики, объект будет полностью готов уже к Новому году.

6262.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter