К концу года в Славянске откроют новый детский сад (фото)

Как сообщает 6262.com.ua, сейчас на территории садика кипят ремонтные работы.

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Отмечается, что, как обещают подрядчики, объект будет полностью готов уже к Новому году.