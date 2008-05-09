В Киеве начался торжественный марш ветеранов к 63-й годовщине Победы

10:30, 09 мая 2008
Общество
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Колонны двинулись по Крещатику

Сегодня около 10 часов в Киеве на Крещатике начался торжественный марш ветеранов войны по случаю 63-й годовщины Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, колонны двинулись по Крещатику от ЦУМа. Во главе колонны - военнослужащие, несущие в руках Государственный флаг Украины, флаг города Киева и штандарты украинских фронтов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. За военным оркестром в первых рядах колонны идут Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, в.и.о. председатели СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

За ними идут колонны ветеранов со всех районов Киева.

 

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