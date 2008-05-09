Черноморский флот устроит салют и панорамный фейерверк

Салют и панорамный фейерверк на День Победы и 225-летний юбилей Черноморского флота устроят в Севастополе российские моряки.

Об этом УНИАН сообщили в Службе информации и общественных связей Черноморского флота Российской Федерации.

Праздничный салют и панорамный фейерверк пройдут вечером 9 и 11 мая. «По замыслу, утвержденному командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Александром КЛЕЦКОВЫМ, для производства салюта и фейерверка с компьютерным управлением в акватории Севастопольской бухты оборудованы семь огневых позиций. Одиннадцать самых современных фейерверочных комплексов российского производства - «Радуга» и «2А - ЗОМ», которые разместятся на Северном молу, боевых кораблях, секциях плавпричала и на парадном понтоне, продемонстрируют самые последние достижения в этой области», - отметил председатель салютно-фейерверочной комиссии капитан 1 ранга Владимир КОВАЛЕНКО.

Огненное действо в режиме реального времени будет сопровождаться музыкальным оформлением – одна из радиостанций синхронно с залпами артиллерийских орудий и фейерверочных комплексов будет транслировать «тематический аудиоряд, отвечающий торжеству момента».

Впервые в истории Черноморского флота юбилейный фейерверк будет сопровождаться лазерным шоу. С помощью специальной установки монохромный зеленый луч высветит на водной поверхности, бортах боевых кораблей, береговом рельефе и даже на дыме от артиллерийских залпов герб города-героя, силуэты кораблей, бегущую строку «Черноморскому флоту - 225». А на плавучем понтоне морские пехотинцы ЧФ РФ продемонстрируют приемы рукопашного боя с оружием.

«Праздничную атмосферу дополнят иллюминация фасада Константиновского и Михайловского равелинов, цветные фонтаны на воде. Восемь аэродромных посадочно-маячных станций создадут в небе колоритные прожекторные световые композиции», - отмечают в Службе информации и общественных связей ЧФ РФ.

Панорамный фейерверк общей протяженностью один километр будет виден практически из любой точки Севастополя, заверяет ЧФ.