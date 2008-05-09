Ющенко: первыми, кого расстреляли немцы в Киеве, были евреи и бойцы УПА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не теряет надежды, что ветераны Великой Отечественной войны и воины Украинской Повстанческой Армии подадут друг другу руки. Об этом глава государства сказал во время записи специального телепроекта канала «Украина» «Великая Отечественная война: уроки для Украины».

По словам Президента, ветераны еще “свою работу не сделали”, они должны завершить диалог как свидетели событий тех лет.

В.ЮЩЕНКО считает, что найти понимание и прощение можно, если думать о национальных интересах, а не о собственных амбициях. Президент отметил, что примирение необходимо для объединения государства.

Он сказал, что будет делать все от него зависящее, чтобы ветераны подали друг другу руки. “Это уникальная миссия, которая лежит на ветеранах”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что много стран нашли в себе силы найти примирение внутри нации, найти понимание между странами, которые были в противоположных лагерях во время войны.

Также, глава государства отметил, что Украина нуждается в изучении правдивой истории, в том числе и о воинах УПА. “Нам нужно чтить собственную историю”, - сказал он, прибавив, что первыми, кого расстреляли немцы, когда захватили Киев, – были евреи и воины УПА. “Так о каких прихвостнях (немцев – УНИАН) мы говорим”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, советские солдаты, среди которых был и отец Президента, являются героями, которые принесли освобождение от фашистского нашествия. “И здесь нет дискуссии, есть дискуссия, как назвать людей, которые боролись за независимость страны”, - заметил глава государства, подчеркнув, что украинцы должны помнить каждого героя, который боролся за Украину.

В.ЮЩЕНКО пообещал способствовать быстрейшему принятию закона о предоставлении статуса воинам УПА в парламенте. “Надеюсь, что благодаря диалогу, данный закон в парламенте будет принят”, - отметил он.

Президент также положительно отнесся к инициативе, высказанной одним из участников программы, относительно создания общего памятника советским воинам и воинам УПА с подписью “Они воевали за Родину”. В.ЮЩЕНКО пообещал провести консультации с ветеранами, чтобы реализовать эту идею.