Объявлен конкурс на продажу Донецкого завода химреактивов

Филиал Агентства по вопросам банкротства в Донецкой области объявил инвестиционный конкурс по продаже целостного имущественного комплекса ОАО «Донецкий завод химических реактивов».

Об этом сказано в сообщении регионального филиала Агентства, опубликованном в прессе.

Согласно сообщению, конкурс состоится 9 июня в 11.00 в здании Донецкого филиала, заявки на участие принимаются до 2 июня включительно. Стартовая цена объекта - 23 млн. 43,530 тыс. грн (с НДС). Гарантийный взнос - 2 млн. 304,353 тыс. грн.

Претенденты на покупку объекта должны иметь опыт работы в химической отрасли не менее 1,5 лет, их уставные документы должны содержать вид деятельности в химической отрасли.

Потенциальные участники конкурса должны предоставить управляющему санацией бизнес-план развития предприятия для последующего утверждения комитетом кредиторов.

Покупатель будет обязан обеспечить загрузку мощностей предприятия и предоставить инвестиционные средства для возобновления его деятельности. Также покупатель будет обязан взять на себя вопросы трудоустройства работников предприятия, в случае принятия решения об их увольнении, с обеспечением соответствующих социальных гарантий.

Кроме того, покупатель берет на себя обязательства по погашению списочной и текущей кредиторской задолженности предприятия в рамках утвержденного плана санации.

Справка УНИАН. ОАО «Донецкий завод химических реактивов» создано в 1996 году. Специализируется на производстве химреактивов и ферритовых порошков. Включает мощности по производству бариевых, никель-цинковых, марганец-цинковых, стронциевых и магниевых ферритовых порошков для потребностей оборонной промышленности.

Уставный фонд ОАО - 435,9 тыс. грн. 25% акций находится в собственности Фонда госимущества Украины. Крупными негосударственными собственниками являются ООО «ЕМЕК-Украина» (г. Донецк) - 23,51% и ООО «КУА «Укринкор» (г. Донецк) - 17,8%.

В 2007 году предприятие увеличило чистый убыток более чем вдвое - до 3 млн. 358,1 тыс. грн.