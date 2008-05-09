Мировой производитель пива купит ”Сармат”

Компания SABMiller - один из крупнейших производителей пива в мире, решила приобрести 99,84 процента акций украинской пивоваренной компании "Сармат", сообщает Лента.ру. Этот актив входит в группу СКМ Рината Ахметова.

"Сармат" входит в число ведущих производителей пива в Украине. В 2007 году его доля на отраслевом рынке страны составила восемь процентов. По завершению сделки под управление нового владельца перейдет пивоваренный завод мощностью 2,9 миллиона гектолитров в год, который производит бренды "Сармат", "Днiпро" и "Drive Max".

Цена сделки не разглашается. Между тем стоимость приобретаемых активов, по информации агентства, составляет около 130 миллионов долларов. Для завершения сделки, как отмечается, необходимо получить одобрение Антимонопольного комитета Украины.