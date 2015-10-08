Впервые в Мариуполе пройдет турнир самых сильных атлетов Украины и Европы

10:38, 08 октября 2015
Общество
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В эту субботу, 10 октября, впервые в Мариуполе пройдет матчевая встреча самых сильных атлетов Украины и Европы. 

0629.com.ua

За звание самой сильной команды будут соревноваться сборная сильнейших людей Украины со сборной Европы, передает местный сайт 0629.

Главный рефери турнира - известный украинский стронгмен Василий Вирастюк. 

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Атлеты покажут силу в 6 видах упражнений: перетягивание двух бронированных "Кугуаров" общим весом 13 тонн, переброс шаров каждый весом 160 кг, поднятие одной рукой гантели весом 95 кг и многое другое. 

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