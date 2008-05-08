Ахметов и Суркис стали почетными харьковчанами

Харьковский областной совет, сессия которого проходит сейчас на площади Свободы, присвоил звание почетных граждан Харьковской области народному депутату, почетному президенту ФК «Шахтер» Ринату АХМЕТОВУ и президенту Федерации футбола Украины Григорию СУРКИСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, этого звания они удостоены за значительный вклад в развитие футбола в Украине и в Харьковской области.

"За" это решение проголосовали большинство депутатов облсовета. Представители фракции Компартии Украины в количестве 8 человек выступили против такого решения, мотивируя его тем, что Р.АХМЕТОВ и Г.СУРКИС не имеют никакого отношения в Харьковской области.

На заседании отсутствует около 20 депутатов от БЮТ и НУ-НС. Они находятся в помещении областного совета, поскольку считают, что сессия должна проходить в зале заседаний, объяснил один из депутатов.