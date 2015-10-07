В "Правом секторе" заявляют о массовых обысках их активистов на Днепропетровщине

Информация об этом размещена на официальной странице «Правого сектора» в Facebook.

«Преследование носит системный и организованный характер, и касается уже не отдельных активистов, а целого центра. По состоянию на эту минуту мы располагаем информацией о большом количестве обысков и, по меньшей мере, трех арестах. Некоторые члены организации не отвечают на телефонные звонки, поэтому мы ожидаем, что они могут быть арестованы», - говорится в сообщении.

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В то же время на официальном сайте «Правого сектора» сообщается, что проведено уже 17 обысков и арестован руководитель Павлоградского отделения "Правого сектора" Ярослав Тарасенко.

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«В основном отделение состоит из бойцов Добровольческого Украинского Корпуса, которые вернулись с войны и приложили максимум усилий, чтобы добиться победы в борьбе с внутренним оккупантом: борьба с изготовлением и торговлей наркотиками, защита местного населения от коррупционных схем, противостояние рейдерству и тому подобное. Последним достижением Павлоградского отделения было накрытие нарколаборатории, за которую, как мы понимаем, сейчас "выражают" нам благодарность. По состоянию на эту минуту Тарасенко Ярослава везут в Днепропетровск», - отмечается в сообщении.