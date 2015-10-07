В Широкино опробуют практику тотального разминирования - ОБСЕ

Об этом в интервью 5 каналу заявил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив, сообщает 0629.ua.

По его информации, именно в Широкино будет опробована практика тотального разминирования, которая, в случае устойчивого мира, впоследствии будет применена и в аэропорту Донецка, и в других точках, где шли бои.

«Тендер по разминированию Широкино завершается в следующий понедельник. Но это не значит, что сразу же можно будет приступить к работе. Необходимо, чтобы были соблюдены условия, необходимые для проведения работ. В случае, если условия будут благоприятствовать, все работы можно завершить в течение 2 недель», - пояснил Боцюркив.

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Разминирование будет выполняться в 2 этапа: сначала будет обезврежена 10-километровая зона, затем 25-километровая.

Боцюркив отмечает, что работы надо проводить как можно скорее.

«С наступлением холодов, после дождей и снега, неразорвавшиеся снаряды будут абсолютно незаметны. А значит, опасность для мирных жителей будет возрастать», - подчеркнул он.

Представители миссии встречались с жителями Широкино, которые отправились в поселок за личными вещами.

«Мы объяснили людям, насколько это опасно, но мы не можем запретить им возвращаться в свои дома», - говорят в ОБСЕ.

Поэтому они настаивают на скорейшем разминировании, а пока выпустили печатную продукцию, плакаты, листовки для детей и взрослых, на которых изображены неразорвавшиеся снаряды и описано, какую опасность они представляют.

По информации Боцюркива, в настоящее время все жители Широкино, которые приезжали в поселок, снова вернулись в Мариуполь.