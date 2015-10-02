В УПЦ МП рассказали о последствиях для общества, в котором насилие становится нормой

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сегодня, в Международный день ненасилия, учрежденный по инициативе ООН, сообщает Центр информации УПЦ.

"В этом году Международный день ненасилия совпал с одним из последних рабочих дней 70-й Генассамблеи ООН. Одна из ее главных тем - актуальные проблемы международного права, подрыв которого может обернуться для мира самыми печальными последствиями. Ведь когда закон заменяется силой, общество движется к хаосу», - отметил митрополит Антоний.

В то же время владыка обратил внимание на то, что миссией Международного дня ненасилия является утверждение мира, терпимости и взаимопонимания, и самый надежный путь достижения этого - стараться жить по духовным законам.

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«Божии заповеди - это не запреты ради запретов, а родительские предупреждения, чего не стоит делать, чтобы не приносить страдания себе самому. Мир на земле будет тогда, когда как можно больше людей найдут его в своем сердце. Как говорил преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя», - напомнил управляющий делами УПЦ.

Напомним, 2 октября в мире отмечают Международный день ненасилия, учрежденный в 2007 году по инициативе ООН. Международный день ненасилия служит еще одним поводом «пропагандировать лозунг ненасилия, в том числе путем образовательной и общественно-разъяснительной работы», говорится в резолюции.