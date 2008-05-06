Взрыв в Ивано-Франковске: по всему городу чувствуется запах газа

Сегодня около 11 часов в помещении автошколы на улице Довгой, 60 Ивано-Франковска произошел взрыв.

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы события, взрыв был настолько мощным, что первые этажи двух окружающих домов остались без окон. Взрыв случился, вероятнее всего, в одном из учебных классов автошколы, вследствие чего ожоги получили двое мужчин. Потерпевшие доставлены в реанимацию областной клинической больницы. По словам очевидцев, по всему городу чувствуется запах газа. В то же время, этого работники МЧС, выехав на место происшествия, не обнаружили в помещении школы никаких газовых коммуникаций. По данным спасателей, в ближайших газовых сетях все показатели в норме.

На месте взрыва работает специально созданная комиссия управления МЧС, работников Госнадзора, газовых служб во главе с первым заместителем главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Юрием БОДОРЯКОМ.

В то же время МЧС в области распространило информацию, что запах газа, который сегодня распространился в областном центре Прикарпатья, не связан со взрывом в автошколе на улице Довгой. Причиной запаха является авария на газораспределительной станции в селе Угрынив под Ивано-Франковском. То есть там произошли выбросы так называемого "ароматизатора", которые добавляют в газ. Руководители газового хозяйства заверяют, что выбросов газа не было - это только "ароматизатор".