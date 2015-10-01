Задержан один подозреваемый в гибели бойца АТО в Киеве, еще двое объявлены в розыск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как говорится в сообщении, в рамках расследования уголовного производства по факту гибели демобилизованного бойца АТО в ночь на 26 сентября в Киеве установлены личности всех, кто причастен к совершению этого преступления.

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«В настоящее время один из подозреваемых задержан. Постановлением Святошинского районного суда города Киева по ходатайству, согласованному с прокуратурой Святошинского района, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в пресс-службе.

Двум другим фигурантам уголовного производства заочно сообщено о подозрении, они объявлены в розыск и получено решение суда о разрешении на их задержание, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября в Святошинском районе столицы на территории одного из развлекательных комплексов возникла ссора между посетителями. Впоследствии инцидент перерос в драку со стрельбой и закончился ДТП, в результате которого погиб демобилизованный военнослужащий.

В связи с указанными происшествиями начато уголовные производства по ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.