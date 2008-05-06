Нацбанк о динамике инфляции и неадекватности доходов населения

Динамику инфляции в первом квартале текущего года определяла неадекватность темпов роста доходов населения показателям развития экономики.

Об этом говорится в «Монетарном обзоре за І квартал 2008 года», размещенном на официальном сайте Национального банка Украины.

«Значительную роль в инфляции продолжали играть внутренние факторы, а именно - углубление макроэкономических дисбалансов, связанных с неадекватностью темпов и структуры роста доходов населения динамике количественных и качественных показателей экономического развития», - говорится в обзоре.

Также НБУ отмечает, что в некоторой степени на показатель инфляции первого квартала влияли внешние факторы, в частности общемировые тенденции роста цен на энергоносители и продовольствие. На индекс потребительских цен также существенно повлиял рост оптовых цен - индекс цен производителей промышленной продукции в 2007 г. составлял 123,3%, а в первом квартале в 2008 г. – 112,4%.

По информации НБУ, влияние высоких темпов кредитования на инфляционные процессы в первом квартале т. г. было ограниченным. «Однако активная кредитная деятельность банков (особенно на рынке потребительских кредитов) закладывает риски на будущее, связанные с накоплением финансовых дисбалансов и ухудшением качества кредитного портфеля. В случае реализации эти риски могут повлиять и на стабильность национальной валюты», - отмечает НБУ.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%, с начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.

В марте 2008 г. к марту прошлого года инфляция составили 26,2%, в январе-марте к аналогичному периоду 2007 года – 22,5%.

В начале апреля 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% (октябрьский прогноз) до 17,2%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.