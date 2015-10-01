В Псковской области перевернулся автобус с 13 украинскими моряками

В ДТП серьезно пострадал один из 13 моряков, он доставлен в больницу Гдовского района Псковской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

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"Автобус "Неоплан", следовавший из города Одесса в порт Усть-Луга Ленинградской области, съехал в кювет и перевернулся на трассе в Гдовском районе. Пострадал один человек, он доставлен с ушибами в местную больницу. Бригадами псковского МЧС украинским гражданам оказана необходимая помощь", - сказал представитель ведомства.

По данным МЧС России, ДТП произошло 05:35 мск, автобус перевозил на замену экипаж грузового украинского судна.