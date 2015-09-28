Харьков окутал дым в результате пожара на вокзале (фото)

Об этом сообщает "Объектив".

"На улице Котлова в районе моста горят шпалы. Возгорание на площади 70 кв. м. Тушить пожар выехало четыре отделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

В результате пожара в дыму оказалось несколько районов Харькова: центр, жилые массивы (Алексеевка, Холодная Гора и район стадиона "Металлист").

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По словам очевидцев, по Новому мосту в сторону вокзала каждые несколько минут проезжают пожарные и патрульные машины с сиреной.

Как сообщили в ГСЧС в Харькове на открытой территории горели деревянные шпалы и мусор.

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Площадь горения составила 70 кв. м.

Как стало известно, в 18:06 пожар был ликвидирован. Его причина выясняется.