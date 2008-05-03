В Литве проходит День уличных музыкантов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Улицы, площади, скверы более 30 городов Литвы стали концертными площадками для тысяч музыкантов - профессионалов, звезд эстрады и просто любителей.

В прошлом году День уличных музыкантов, который тогда проводился впервые, собрал около 600 участников. Они музицировали на улицах семи городов Литвы.