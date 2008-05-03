Рязанова разочаровала «Ирония судьбы-2»

Современный кинематограф переживает кризис, о чем свидетельствует огромное количество римейков, - считает кинорежиссер Эльдар Рязанов.

«У меня впечатление, что в современном кино недостает новых идей, и, соответственно, и сценариев. Об этом говорит мода на многочисленные римейки хороших и известных фильмов. Если какой-то фильм имел успех в прошлом, его берут и переснимают заново. Это гораздо легче, чем создать свой собственный фильм с нуля, на своей идее», - сказал Рязанов в пятницу на пресс-конференции в Тбилиси.

«Сегодня в России замечательное новое поколение актеров. И я могу легко снять тот же «Гараж-2», но делать этого не буду», - сказал кинорежиссер.

Эльдар Рязанов также отметил, что не считает успехом фильм «Иронию судьбы-2». «Я не могу сказать, что я в восторге, первый фильм был насыщен поэзией, это был целый мир. Здесь я не увидел и не услышал ничего нового, и меня не убедили истории героев, встретившихся через 30 лет», - сказал Рязанов.

Отвечая на вопросы журналистов, кинорежиссер сообщил, что работает над новым кинопроектом, однако воздержался от подробностей. «Пока все в проекте, это самое начало, пока нет даже денег на этот фильм и я не хочу забегать вперед», сказал Рязанов, сообщает ИА «Новости-Грузия».

Взгляд